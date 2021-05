Tragedia ai festeggiamenti della Salernitana: giovane muore cadendo dalla moto

Non ce l’ha fatta il 22enne Loris Del Campo, che nel pomeriggio di ieri 10 maggio ha perso la vita dopo aver avuto un incidente stradale sul Lungomare Trieste a Salerno. Il giovane era in sella al suo scooter insieme ad un’altra ragazza e stava partecipando al corosello di auto e moto che hanno festeggiato il ritorno in Seria A della locale squadra di calcio, la Salernitana appunto.

Per cause ancora tutte in corso di accertamento, il ragazzo ha perso il controllo della due ruote andandosi a schiantare contro il paraurti di un’auto in sosta. Purtroppo il colpo è stato talmente violento che non gli ha lasciato scampo: il ragazzo sarebbe deceduto all’istante. La vittima è stata comunque trasportata all’ospedale Ruggi, dove la sua salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. La ragazza che viaggiava con lui ha subito soltanto qualche escoriazione.

Indagini in corso

Come già detto in apertura, le cause del sinistro sono ancora tutte da accertare, per questo le forze dell’ordine, in particolare gli agenti della Polizia Locale, stanno svolgendo i relativi accertamenti per chiarire come siano andati i fatti. Saranno fondamentali i filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, che potrebbero aver ripreso i momenti dell’incidente.

Il Lungomare Trieste è una infatti una zona centrale del capoluogo di provincia campano. Molti supporters della squadra di calcio si sono recati all’obitorio dell’ospedale, dove la salma è stata appunto trasferita. Il giovane era conosciuto negli ambienti della tifoseria, per questo il suo decesso ha sconvolto tutta la città.

“Nel sottolineare la piena condivisione del comunicato dei tifosi dall’astenersi da qualsiasi iniziativa si invitano tutti i sostenitori granata a non creare ulteriori problematiche ed evitare di recarsi presso lo Stadio “Arechi” nel rispetto del caro tifoso che ci ha prematuramente lasciato. Sarà nostra cura informavi su eventuali iniziative che la Società vorrà intraprendere per celebrare questo storico traguardo” – questa la nota della società Salernitana, che si stringe attorno ai familiari del ragazzo.