Notizia drammatica, quella che arriva da Voghera, dove questa mattina, verso le 9:45, un bimbo 11enne è stato travolto e ucciso da un’autocisterna, all’incrocio tra via Papa Giovanni XXIII e corso Rosselli, dove sono presenti strisce pedonali e semafori.

Secondo quanto comunicato dall’Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, intervenuta sul posto con un’automedica e un’ambulanza, il piccolo è stato dichiarato deceduto prima ancora che potesse essere trasportato in ospedale. Ora sul caso sta indagando la polizia locale di Voghera che proveranno a ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente che ha portato alla morte del piccolo.

L’accaduto

Gli agenti della polizia locale e gli uomini dei vigili del fuoco sono giunti sul luogo dell’incidente mortale, lungo via Papa Giovanni XXIII, anche se il corpo del piccolo era già stato estratto da sotto il camion. Il bambino, in compagnia del fratello maggiore di 13 anni, è stato travolto dal mezzo pesante all’altezza di un incrocio, mentre era in sella alla sua bici.

I cittadini, presenti sul posto al momento della tragedia, hanno allertato immediatamente i soccorsi anche se ormai era troppo tardi per portarlo in ospedale. I fratelli andavano verso il centro sportivo. Sembra che l’undicenne, italiano residente in città, fosse in compagnia del fratello di poco più grande e che fossero in bicicletta in direzione del PalaOltrepo, il palazzetto dello sport cittadino. La dinamica dei fatti è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma sembra che l’autocisterna stesse svoltando quando ha investito il bambino.

Le indagini

Il piccolo, secondo quanto riportato dal media locale Pavia Uno Live, sarebbe stato agganciato dal mezzo pesante di lato, trascinandolo e travolgendolo. Il conducente dell’autocisterna, ascoltato immediatamente dagli investigatori, avrebbe riferito di non essersi accorto di nulla se non quando era già troppo tardi.

Le indagini sono affidate alla polizia locale che sta raccogliendo le testimonianze dei presenti, oltre ad effettuare i rilievi, utili a ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente. Dall’amministrazione comunale fanno sapere con una nota che il giorno dei funerali, ancora da fissare, sarà proclamato il lutto cittadino.