Tragedia a Veggiano: uomo muore trafitto da un forcone nel tentativo di riparare un’infiltrazione d’acqua

Una morte atroce, immediata, brutale, quella di Lucio Fasolo, agricoltore 62enne di Veggiano, in provincia di Padova, al confine con la provincia di Vicenza. L’uomo è rimasto vittima di un incidente domestico ieri sera, venerdì 22 gennaio, e la ricostruzione della tragedia ha confermato l’ipotesi accidentale della causa del decesso di Lucio, senza il coinvolgimento di altre persone.

Il Fasolo, classe 1958, verso le 20:45 è salito sul tetto della stalla, adiacente la sua abitazione sita in via Pedagni 22, per riparare un’infiltrazione d’acqua, dovuta alle intense precipitazioni dei giorni scorsi. Mettendosi in piedi su alcuni bancali di legno, accatastati in modo instabile, qualcosa è andato storto. L’uomo, infatti, perdendo l’equilibrio, è precipitato su un’attrezzatura appuntita, pare un forcone, agganciato al trattore parcheggiato nell’edificio. L’arnese, utilizzato nel lavoro dei campi per il trasporto e il carico delle balle di fieno, gli si è conficcato nel petto, trafiggendogli il cuore e non lasciandogli scampo. Per lui la morte è stata immediata.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della stazione di Selvazzano Dentro e gli operatori del Suem 118 che non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso del povero Lucio. Dopo che i primi accertamenti hanno escluso la responsabilità di terze persone, il pm di turno ha disposto l’affidamento della salma ai familiari per il funerale che si terrà nei prossimi giorni, anche se non è ancora stata comunicata la data.

La notizia della morte di Lucio ha chiaramente scosso l’intera comunità, in cui la vittima era stimata e conosciuta da tutti. Solo pochi giorni fa, un altro incidente ha provocato la morte, nella zona, di un altro uomo, deceduto non appena un tronco d’albero gli è cascato addosso: una morte, questa, che molti anni fa, era toccata al fratello di Lucio. Una tragica fatalità, nel tentativo di riparare un’infiltrazione d’acqua, si è trasformata in morte atroce.