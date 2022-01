Orrore e incredulià in provincia di Varese, dove uomo di 40 anni ha ucciso il figlio di 7 anni, ieri sera, nella sua abitazione in provincia di Vares,e a Morazzone. Poi si è recato a Gazzada, sempre nel Varesotto, e ha tentato di uccidere, accoltellandola, la ex moglie, che era ospite dai suoi genitori e si è dato alla fuga.

I carabinieri lo hanno fermato all’alba di oggi, 2 gennaio 2022, a Viggiù e lo hanno denunciato per omicidio e tentato omicidio. I militari hanno perquisito l’abitazione dell’uomo a Morazzone, facendo una scoperta macabra: il cadavere del piccolo era, infatti, nascosto in un armadio.

La ricostruzione dell’accaduto

L’uomo, che ha ucciso il suo bambino di 7 anni con un fendente alla gola e, probabilmente con lo stesso coltello usato per ammazzare il piccolo, ha tentato di accoltellare a morte la ex moglie, gravemente ferita, era in fase di separazione. Davide Paitone, 40 anni, la scorsa notte ha ucciso il piccolo Daniele, nella sua abitazione di Morazzone, per poi nascondere il cadavere nell’armadio e recarsi a Gazzada Schianno, per aggredire a coltellate la moglie dalla quale si stava separando.

La donna è ora ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale di Varese, fuori pericolo di vita. A quanto emerso l’omicida, ai domiciliari con l’accusa di aver accoltellato un collega di lavoro ad Azzate, a fine novembre, aveva ottenuto di trascorrere il Capodanno con il figlio che, questa sera, sarebbe dovuto tornare dalla mamma.

E’ stata proprio la compagna a lanciare l’allarme e a far scattare immediatamente le ricerche del fuggitivo. La sua auto è stata individuata nella zona di confine: c’è stato un inseguimento e uno speronamento dell’auto di servizio dei carabinieri, che lo hanno raggiunto a piedi nei boschi. Si era nascosto in un capanno di caccia ed era ancora armato di coltello.

Ci è voluto un ampio dispiegamento di mezzi, secono quanto riportato da Varenews, dalle 6:30 di stamattina, ed un’intensa attività di ricerca con 13 pattuglie e un elicottero, per ritrovarlo. . L’uomo è stato arrestato dai carabinieri per omicidio e tentato omicidio e terminate le formalità verrà portato in carcere a Varese.