Non ce l’ha fatta il piccolo Diego Santona, il bimbo di 18 mesi caduto, nella mattinata di ieri, in una pozza d’acqua formatasi nei pressi della villetta dove viveva con i genitori, nelle campagne di Taniga, tra Sassari e Sorso, lasciando nella disperazione i genitori che non si capacitano di come sia potuta succedere una simile disgrazia.

Il cuore del piccolo ha cessato di battere poco dopo le 18:30 di ieri, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove era stato ricoverato dopo essere stato soccorso dal padre, il primo ad accorgersi dell’accaduto, e del 118, che hanno provato in tutti i modi a salvargli la vita.

La ricostruzione della tragedia

Secondo una prima ricostruzione, effettuata dagli agenti della Squadra Mobile di Sassari, intervenuti sul posto, la tragedia si sarebbe consumata in un attimo. Sono bastati pochi istanti in cui Diego è sfuggito all’attenzione dei suoi genitori, per rimanere vittima di un incidente, rivelatosi per lui fatale. Il piccolo, approfittando di un momento di distrazione della mamma e del papà, avrebbe raggiunto un acquitrino, formatosi nei pressi dell’abitazione in cui viveva, finendovi dentro e inalando l’acqua.

Diego è stato trovato dal padre, che lo ha immediatamente accompagnato nella struttura sanitaria San Camillo, a pochi passi dalla villetta in cui vivono. Lì, i medici che lo hanno soccorso, si sono subito resi conto della gravità della situazione, disponendo il trasferimento di Diego nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata, dove purtroppo ha cessato di vivere. Un medico ha riferito che, all’arrivo in ospedale, il bimbo si presentava in arresto cardiaco e col polso radiale assente.

Sul caso indagano, ora, gli agenti della Squadra Mobile di Sassari, giunti sul luogo dell’incidente poco dopo l’accaduto, cui spetta l’arduo e delicato compito di chiarire l’esatta dinamica della tragedia, vagliando le varie ipotesi come ad esempio, quella che il piccolo sia caduto nella pozza, inciampando. Nelle prossime ore saranno ascoltati i genitori della piccola vittima per tentare di ricostruire quanto accaduto.