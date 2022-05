Tragedia a Pisa: bimbo di 3 anni cade dalle scale e muore dissanguato

Ascolta questo articolo

Tragedia oggi pomeriggio in un agriturismo a Peccioli, in provincia di Pisa. Quella che doveva essere una domenica spensierata, si è trasformata in un dramma e a perdere la vita è stato un bimbo di 3 anni e mezzo.

Il piccolo, di nazionalità tedesca, si trovava assieme ai genitori e al fratellino in vacanza in Toscana e, in pochi secondi, è accaduto l’irreparabile. La notizia si è diffusa rapidamente e tutta l’Italia piange la prematura quanto improvvisa scomparsa di un bambino splendido, stroncato da un destino crudele e spietato.

La ricostruzione della tragedia

Il piccolo sarebbe uscito dal lettino in cui dormiva in camera e si sarebbe messo a giocare sulle scale dell’appartamento dell’agriturismo quando, ad un tratto, sarebbe inciampato, precipitando per le scale. Nella rovinosa caduta, stando ad una prima sommaria ricostruzione dei fatti, ha urtato il mento contro una damigiana di vetro che si è rotta, ferendolo alla gola. Così ha perso quasi subito conoscenza e ha smesso di respirare.

Inutile ogni tentativo di soccorso perchè i pezzi di vetro appuntiti dell’oggetto posizionato lungo le scale si sono conficcati in gola, provocandogli una gravissima emorragia. Quindi, contrariamente a quanto inizialmente supposto, non è stata di per sè la caduta, ma la rottura della damigiana a provocarne la morte. Nelle prime ore di oggi pomeriggio, domenica 29 maggio, sul luogo è intervenuta un’automedica da Peccioli e della Misericordia di Terricciola. Il personale sanitario ha fatto l’impossibile per rianimarlo anche con trasfusioni, ma il piccolo non ce l’ha fatta, spirando poco dopo l’incidente. Inutile anche l’arrivo dell’elisoccorso, allertato per il trasferimento in ospedale.

Le stanze e i luoghi interessati dall’incidente sono stati posti sotto sequestro per consentire ai militari della compagnia locale di poter effettuare i rilievi che saranno necessari a ricostruire lo’accaduto. Sul posto è arrivato anche il magistrato di turno, la dottoressa Miriam Pamela Romano. I genitori, sconvolti per l’immane tragedia, hanno dichiarato di aver sentito il figlioletto piangere dalla camera, trovandolo in condizioni disperate quando si sono precipitati verso la scala. Una scena agghiacciante cui nessuno avrebbe mai voluto assistere.