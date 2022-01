Cristina Calzoni, 46enne di Gabicce Mare, in provincia di Pesaro, è deceduta venerdì sera per un improvviso malore. La tragedia si è consumata sotto gli occhi del compagno.

La donna, pochi mesi prima, era stata morsa 2 volte da un ragno violino, al punto da rivolgeri a un centro antiveleni specializzato. Ora gli accertamenti medici cercheranno di far luce sull’improvvisa morte.

L’accaduto

Il primo morso del loxosceles rufescens, un ragno di piccole dimensioni, il cui corpo non supera il centimetro, mentre con le zampe raggiungono massimo i 4-5 centimetri, risale a settembre, secondo quanto riportano i giornali locali. Calzoni si trovava in un gattile dove andava regolarmente a dare da mangiare ai gatti randagi e si era accorta di essere stata morsa. In quella circostanza, aveva avvertito un fastidio alla schiena, con tanto di rossore e prurito per qualche giorno, che aveva curato con delle pomate.

Il secondo morso risale invece a novembre. La donna si trovava nuovamente al gattile e, mentre dava da mangiare ai gatti, si era resa conto di essere stata morsa alla schiena, di nuovo. Aveva provato a curarsi con pomate e poi con farmaci. La donna si era rivolta anche al centro specializzato antiveleni e al suo medico per delle terapie: il dolore alla schiena, purtroppo, non accennava a diminuire. Pochi giorni fa, la morte improvvisa. Cristina è crollata sul pavimento di casa, ed è morta davanti al compagno Gilberto Del Chierico, che, dopo un tentativo di rianimarla con un massaggio cardiaco ha chiamato il 118. Il personale sanitario alle 22 ha constatato il decesso della donna.

Sul tavolo della casa, i sanitari hanno trovato flaconi di medicinali (per lo più antidolorifici) e hanno avvertito i carabinieri. Andrà verificato se possa esserci stato un sovradosaggio di farmaci. Non verrà eseguita l’autopsia, ma un accertamento esterno da parte di Asur. A dare l’annuncio della morte è stato il compagno della donna, Gilberto Del Chierico, su Facebook: ”La mia amata Cristina, ieri alle 19.30 , mi ha dato l’ultimo bacio. Grazie per esserci stata, dolce leonessa”.