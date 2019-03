Tragedia a Padova: muore a 13 anni per una banale estrazione dentale

Benjamin Tyler Bryant: è questo il nome del ragazzino di 13 anni morto all’ospedale di Padova dopo l’intervento per l’estrazione di un dente. Il quadro clinico del giovane era già delicato e compromesso da quando era un bambino: infatti, secondo quanto riportato da alcuni giornali locali, soffriva dalla nascita di una seria patologia neurologica che lo aveva costretto a stare su una sedia a rotelle.

Tuttavia, l’intervento legato all’estrazione di un dente al centro di odontologia e stomatologia era già stato programmato, e si trattava di un intervento di routine che non doveva destare preoccupazione all’«hospice» pediatrico di Padova. Tra l’altro, a Benjamin era già stato tolto un dente, e l’intervento – normalmente effettuato con anestesia locale – era riuscito perfettamente, mentre mercoledì mattina era in programma l’estrazione di un molare.

Ed anche in quest’ultimo intervento tutto sembrava procedere per il meglio: una volta effettuata l’anestesia, si era proceduto all’estrazione del dente, ma quando il medico stava ricucendo la ferita, si è accorto che il piccolo respirava a fatica. Si è tentato di aiutarlo con la maschera d’ossigeno, ma la situazione è precipitata fino a che il piccolo è finito in quel arresto cardiorespiratorio che ne ha comportato la morte. La direzione generale dell’ospedale ha segnalato il caso alla procura della Repubblica di Padova, e spetterà ora agli inquirenti accertare cosa sia successo e quali siano state le cause che hanno portato a questa tragedia.

Il piccolo ha sempre avuto accanto i suoi genitori, la madre Simona Campana e il padre Mason Bryant (sergente americano di stanza alla base di Vicenza), ed anche la sorella gemella Elisabetta.

La tragedia ha sconvolto il Veneto e l’Italia proprio per l’inspiegabile morte di un ragazzo così giovane: inoltre, a destare maggiore commozione c’è anche il fatto che il piccolo e la sorellina avrebbero compiuto 14 anni tra meno di una settimana, il 1° aprile.