Un’intera comunità, quella di Cimitile, comune del circondario di Nola, in provincia di Napoli, è sconvolta per la morte di un 12enne, avvenuta stamattina, sabato 2 aprile 2022.

I militari, sin da subito, si sono messi al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti e provare a risalire alle cause del decesso, avvenuto nell’Istituto comprensivo statale Mercogliano-Guadagni.

La ricostruzione della tragedia

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il 12enne si trovava nell’atrio della struttura scolastica situata nel comune di Cimitile quando, colpito da malore, è improvvisamente deceduto. I tentativi di soccorso, seppur tempestivi, da parte dei docenti e del personale scolastico che ha assistito alla scena, si sono rivelati inutili. Il cuore del giovane aveva già smesso di battere.

La sua vita è stata stroncata in pochi istanti, a soli 12 anni e le indagini avviate serviranno a ricostruire cosa abbia potuto portare al decesso. Stando a quanto appreso dai carabinieri della locale stazione, giunti sul posto nell’immediato, il ragazzino avrebbe perso, all’improvviso, i sensi. Attraverso le testimonianze di coloro che hanno visto la scena, restando sotto choc, il bambino è stato soccorso subito e l’allarme al 118 è stato inoltrato altrettanto tempestivamente. Purtroppo, però,i sanitari dell’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, giunti presso l’istituto scolastico, non hanno potuto far altro che constatarne l’avvenuto decesso.

Dai primi accertamenti, emerge che il dodicenne soffrisse di varie patologie. La salma, dopo una ispezione esterna, è stata riconsegnata ai familiari per i funerali, dato che la morte sembra essere sopraggiunta per cause naturali e non è stata ritenuta opportuna l’esecuzione dell’autopsia. Il padre del piccolo, a quanto si apprende, è deceduto circa 1 anno e mezzo fa per infarto e dopo la sua morte il 12enne era stato sottoposto a monitoraggio cardiaco. Sul luogo della tragedia sono arrivati i familiari della vittima, prontamente avvertiti di quanto accaduto. Tra di loro la sorellina, che frequentava la stessa scuola.