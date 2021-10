Altra triste tragedia sul lavoro, ennesimo caso di morte bianca, questa volta in provincia di Modena. Dopo le ore 9:00 di questa mattina, un operaio è precipitato dal tetto di un capannone.

L’uomo,dipendente di una ditta esterna,stava svolgendo lavori sul tetto di un edificio quando, improvvisamente, è precipitato. Il manufatto avrebbe ceduto di colpo.

L’accaduto

Ancora un infortunio mortale sul lavoro in provincia di Modena. È successo questa mattina a Soliera. A perdere la vita Romano Bonfatti, 70 anni, lattoniere. La tragedia è avvenuta presso un’officina in via Boito. L’uomo lavorava per una ditta esterna ed è precipitato da un’altezza di circa 8 metri mentre sul tetto del capannone ispezionava alcuni pannelli di amianto che, in base alle prime ricostruzioni, avrebbero ceduto.

Da quanto si apprende, l’uomo non sarebbe stato imbragato. Sul posto si sono precipitati i soccorsi, che hanno trasportato Bonfatti all’ospedale di Baggiovara, dove è deceduto dopo circa 2 ore. Troppo gravi le ferite riportate dalla caduta. Bonfatti era regolarmente assunto ed era stato incaricato di eseguire le manutenzioni del tetto dal proprietario del capannone, che lo aveva dato in affitto ad una torneria.

Un intervento già eseguito altre volte dal 70enne, che oggi ha trovato la morte, forse a causa del cedimento dei pannelli in amianto che stava ispezionando. Sul posto sono intervenuti, per gli accertamenti del caso, i carabinieri e l’ispettorato del lavoro. Su Facebook il cordoglio del sindaco di Soliera, Roberto Solomita.

“Un incidente sul lavoro finito in tragedia è avvenuto oggi sul territorio solierese e purtroppo un nostro concittadino 70enne ha perso la vita.Le autorità competenti accerteranno le eventuali responsabilità, oggi possiamo solo esprimere il nostro sgomento per l’ennesima tragedia che colpisce i lavoratori e il cordoglio ai cari della vittima dell’incidente”, queste le parole del primo cittadino. Romano Bonfatti lascia la moglie e una figlia.