Tragedia a Modena, bimbo di 13 mesi precipita da 3 metri di altezza: è in gravissime condizioni

Un ennesimo dramma, avente per protagonista un bimbo di soli 13 mesi, si è consumato stamattina a Soliera, in provincia di Modena e la dinamica di quanto è accaduto è in fase di ricostruzione anche per l’accertamento di eventuali responsabilità.

Intorno alle 10.30 di stamattina, il piccolo è caduto da un’altezza di 3 metri, mentre si trovava in una villetta nella zona residenziale di via Arginetto, alle porte della città. Un volo terribile, per il quale versa ora, in gravissime condizioni.

La ricostruzione dell’incidente

E’ stato un vicino di casa, dopo aver visto il bimbo apparentemente privo di sensi a terra, ad allertare i soccorsi che sono giunti tempestivamente. I sanitari del 118 con un’automedica e un’ambulanza hanno subito prestato le loro cure ma si è reso necessario il trasferimento d’urgenza in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna dove, stando alle informazioni reperite, si troverebbe in condizioni molto gravi

Pare che il bimbo fosse a casa con la baby sitter al momento della caduta, mentre i suoi genitori erano entrambi a lavoro, ma anche su questo aspetto gli inquirenti stanno cercando di far luce, coordinati dalla procura. Intanto i carabinieri di Carpi hanno l’arduo compito di ricostruire cosa è accaduto dato che non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Intanto il reparto scientifico dell’Arma, proprio in queste ore, sta eseguendo i rilievi nell’abitazione, mentre la babysitter è stata condotta dagli agenti in caserma per ascoltare la sua versione dei fatti.

Purtroppo questo è solo l’ultimo degli incidenti che vedono coinvolto un minore, dato che solo 7 giorni fa, sempre a Modena, una bimba di 4 anni ha perso la vita, morendo sul colpo, dopo essere caduta dal balcone del settimo piano di un condominio, approfittando di un momento di distrazione della madre che si stava prendendo cura degli altri fratellini. Due tragedie a distanza di una settimana l’una dall’altra.