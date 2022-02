Le speranze di ritrovare viva la 69enne Concetta Lo Cicero sono terminate nel pomerigio del 24 febbraio, quando il suo cadavere è stato rinvenuto in un bosco tra Rescaldina, Castellanza e Legnano da un passante.

La donna, pensionata di Nerviano, affetta da Alzheimer, era scomparsa dal 7 febbraio, fuori dalla Mater Domini di Castellanza, dove era stata trasportata con l’ambulanza per un malore. Una volta dimessa, di lei più nessuna traccia, facendo cadere nella disperazione i suoi 5 figli.

L’accaduto

Concetta, che viveva con una figlia, dopo la visita, è uscita dall’ospedale e, forse a causa della sua malattia, ha iniziato a vagare, in stato confusionale, per le strade tra Legnano e Castellanza. L’allarme è scattato immediatamente, quando l’amica che la doveva riaccompagnare a casa, giunta in nosocomio, non l’ha trovata. La macchina delle ricerche si è subito attivata e ad essa hanno preso parte oltre 170 volontari della protezione civile, carabinieri e agenti di polizia locale.

Per cercare di identificare il corpo di Concetta ci si è avvalsi della tecnologia più innovativa come i droni, mentre i sommozzatori dei vigili del fuoco di Varese hanno perlustrato l’Olona da Castellanza fino a Nerviano. La famiglia, dal suo canto, ha iniziato a distribuire decine di volantini con la foto della scomparsa, attaccandoli, inoltre, su muri e pali della luce.

Tutte le speranze di ritrovare Concetta viva sono state annullate dal ritrovamento del suo cadavere da parte di un uomo che aveva deciso, il 24 febbraio, di fare una passeggiata per i boschi. I soccorritori, intervenuti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, sul cui corpo non sono stati trovati segni di violenza. La morte, dunque, sarebbe avvenuta per cause naturali, probabilmente legata anche alla mancanza di cibo e al freddo.

In queste ore le indagini delle forze dell’ordine tenteranno di far luce sulle esatte cause e circostanze del decesso. Sappiamo, intanto, che la famiglia ha idenunciato l’ospedale per omesso controllo, ma la struttura si è difesa, dicendo in una nota di aver agito correttamente e di aver fornito, fin da subito, la massima collaborazione agli inquirenti.