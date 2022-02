Lanciano è in lutto per l’improvvisa e prematura scomparsa del 39enne Lorenzo Fantini. L’uomo, sposato e padre di un bimbo, si trovava al ristorante “Il pino”, in località Villa Elce di Lanciano (Ch) quando, mentre era a tavola in compagnia di 2 amici, intorno alle 20:30 di ieri sera, ha accusato improvvisamente un malore.

I suoi compagni non hanno perso tempo e hanno subito allertato i soccorsi. Sul luogo è arrivata un’ambulanza del 118, i sanitari hanno cercato di salvarlo praticandogli le manovre di rianimazione, ma per Lorenzo, che faceva l’operaio presso una ferramenta di Castel Frentano, era troppo tardi e il suo cuore ha cessato di battere, in pochi minuti, all’interno del locale in cui si era recato per trascorrere una piacevole serata in compagnia dei suoi amici.

La ricostruzione dell’accaduto

Il 39enne è deceduto molto probabilmente per un infarto, quindi per cause naturali. Sul posto sono giunti i carabinieri di Lanciano per ricostruzione la dinamica della tragedia. Tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando alla famiglia in queste ore. Fantini, infatti, era molto conosciuto e stimato in città.

Un’amica su Facebook lo ha voluto salutare così: “Non ho parole per descrivere iò che sento!Ti ricorderò come quando ti ho conosciuto per la prima volta, ricorderò le bellissime serate passate tutti quanti insieme e quanto ci siamo divertiti! Adesso proteggi la tua famiglia e il tuo piccolo cucciolo e dai a loro la forza per andare avanti. Ti mando un abbraccio Lorenzo. Che ti possa arrivare fin lassù!”.

Lorenzo lascia la moglie Daniela, il figlioletto, i suoi genitori Domenico e Dora e il fratello Alessandro. I suoi funerali si svolgeranno il 21 febbraio, alle ore 11:00, presso la Chiesa di Maria Santissima delle Grazie, in contrada Marcianese, dove la vittima abitava assieme alla sua famiglia. Lorenzo se n’è andato così, all’improvviso, stroncato da un arresto cardiocircolatorio, lasciando nel dolore tutti coloro che lo stimavano.