Una tragedia immane ha sconvolto l’intera comunità di Lesmo, in provincia di Monza e Brianza, dove Manuel Perez, 18 anni, viveva con la sua famiglia . Il giovane è morto nelle acque del Tirreno.

Manuel, originario di Napoli, dove è nato, come tutta la sua famiglia, si trovava sul promontorio Punta Chiappa, nei pressi di Portofino, assieme ai suoi amici, quando una giornata spensierata si è trasformata in tragedia.

La ricostruzione dell’accaduto

La comitiva scout di Vimercate aveva deciso di tuffarsi in mare per trascorrere qualche ora di relax. Tornata a riva, si è resa conto che Manuel non era riemerso. I ragazzi hanno lanciato immediatamente l’allarme e sul posto si sono recati i vigili del fuoco con i sommozzatori e la capitaneria di porto. La ricerca è durata oltre un’ora, fino al ritrovamento del cadavere di Manuel, che è stato riportato al porto di Camogli, dove ad attendere il suo arrivo c’erano medici e paramedici del 118 che, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Al momento, l’ipotesi seguita è che sia morto colto da malore.

Per i prossimi giorni è attesa l‘autopsia per accertare le cause del decesso. La notizia ha sconvolto l’intera comunità, tanto che il sacerdote della parrocchia di Santa Maria di Lesmo, Camparada e Correzzana, durante le messe, ha invitato tutti a pregare per il ragazzo e la sua famiglia. Il gruppo scout e tutti coloro che conoscevano Manuel si sono stretti al dolore che ha colpito la famiglia del 18enne.

