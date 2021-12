Tragedia sfiorata, ieri mattina, 20 dicembre, intorno alle 13:30 circa, durante la fase di uscita di una classe. Una studentessa 11enne della prima media inferiore è precipitata dalla finestra della sua aula, al secondo piano dell’istituto “Raffaello Sanzio”, zona Tivoli, a Tremestieri Etneo, comune alle porte di Catania.

Secondo il racconto dell’undicenne, si sarebbe trattato di un incidente mentre si sporgeva dalla finestra e, dalle prime ricostruzioni, in quei momenti, nessun’altro era con lei ma non è escluso, al momento, che potrebbe essersi trattato di un gesto deliberato.

L’accaduto

La piccola ha fatto un volo di tre metri ed è stata trasportata all‘ospedale Cannizzaro. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari. Al loro arrivo, la bambina era vigile e rispondeva alle sollecitazioni di medici e infermieri. Entrata in codice rosso per politrauma, è stata sottoposta ad accertamenti che hanno evidenziato contusioni polmonari e una linea di frattura all’altezza del bacino anche se, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia locale, già presenti sul luogo per il quotidiano servizio destinato a gestire il deflusso delle auto. A quanto risulta, il padre era anche lui nel parcheggio, in attesa di riaccompagnare a casa la figlia. Sembrerebbe si sia trattato di un tragico incidente, tuttavia sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la dinamica dell’episodio. L’intera comunità scolastica è sotto choc.

Scene di panico davanti alla scuola, perché molti genitori che stavano andando a prendere i figli all’uscita si sono trovati davanti il corpo della ragazzina riversa per terra durante l’arrivo del 118. Sul caso continuano ad indagare i carabinieri, per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e, soprattutto, per cercare di capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. C’è chi parla di miracolo poichè l’epilogo sarebbe potuto essere ben peggiore.