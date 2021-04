Dopo la vicenda dei fratelli di Vallecorsa Lello e Silvano Ascolani, il Covid ha colpito ancora, a Cassino, in provincia di Frosinone, con 2 vittime nell’arco di 24 ore. Si tratta dei conviventi Luigi e Marta, rispettivamente di 77 e 68 anni, residenti nel quartiere Colosseo, deceduti a poche ore di distanza l’uno dall’altra. Marta è spirata il 23 aprile al Policlinico Gemelli di Roma, mentre Luigi sabato 24, all’ospedale Santa Scolastica di Cassino. La loro morte ha lasciato i familiari distrutti da questa tragedia immane, inaccettabile.

“Quando nevica ad aprile qualcosa di brutto sta per finire. Chissà“, scriveva Marta solo l’8 aprile, in un post affidato al suo profilo Facebook. Un messaggio di speranza, il suo, dopo tanti mesi difficili a causa dell’emergenza Coronavirus ma purtroppo il virus si è accanito su di lei e sul suo compagno, senza lasciarle scampo.

Le parole del Sindaco di Cassino

Cassino piange anche la morte di Rita Castiglia, impiegata dell’ufficio ragioneria. Come riportato dal Messaggero, il Sindaco della città, Enzo Salera, ha commentato la morte della donna, dicendo che la grande famiglia del Comune di Cassino piange una grande perdita, quella di Rita, che ha lottato disperatamente contro il Covid per oltre un mese ma purtroppo non ce l’ha fatta, perdendo la sua battaglia.

Il Sindaco, che ha lavorato per anni assieme a Rita e che, quindi, la conosceva bene, visibilmente provato e affranto per la sua improvvisa scomparsa, ha voluto rivolgere la sua forte vicinanza e l’affetto di tutta l’Amministrazione Comunale e dei dipendenti del Comune di Cassino ai familiari della donna.

Ma qual è la situazione Covid in Lazio? Stando al bollettino diramato dalla Regione Lazio sabato 24 aprile, sono 1266 i positivi in 24 ore, 23 i decessi totali a causa di complicanze derivanti dal Covid, mentre 1215 i guariti, coloro che si sono lasciati alle spalle il virus. Tra venerdì e sabato sono stati effettuati oltre 15 mila tamponi e oltre 20 mila antigenici per 35 mila test totali.