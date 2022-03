Tragedia ieri sera, 17 marzo 2022, a Casoria. Durante una festa di laurea, all’interno di un noto ristorante del comune dell’hinterland di Napoli, un 58enne è deceduto per soffocamento e a nulla è servito l’intervento tempestivo dei soccorsi.

La vittima, dopo aver tirato un morso ad un boccone di mozzarella, ha iniziato ad accusare un malore ed è diventato improvvisamenre cianotico. In pochi minuti, è deceduto, davanti agli occhi dei presenti che hanno assistito alla drammatica scena, inermi e spaventati.

La ricostruzione della tragedia

Il personale sanitario del 118 è intervenuto prontamente sul posto, con la speranza di salvargli la vita ma per il 58enne ormai non c’era più nulla da da fare e i medici hanno solo potuto constatarne il decesso. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine per ascoltare le testimonianze dei presenti, anche se non ci sono dubbi sulla dinamica della tragedia.

Per l’uomo è stato fatale quel boccone di mozzarella e questo, purtroppo, non è un caso isolato, dato che la morte per soffocamento non interessa solo i bambini ma anche gli adulti che perdono la vita dopo l’ingestione di mozzarella o carne, tra gli alimenti più a rischio. Per dover di cronaca, meno di un mese fa, a Nocera Inferiore, un sindacalista moto conosciuto in zona, Ernesto Manzo, è deceduto in un caseificio, soffocato proprio da un boccone di mozzarella andatogli di traverso.

Un altro uomo, di 46 anni, pochi anni fa, ha rischiato la vita dopo aver mangiato mozzarella. Per fortuna, il tempestivo trasferimento d’urgenza all’ospedale Pellegrini e l’intervento durato 3 ore per liberargli le vie respiratorie dai residui di cibo che le ostruivano, sono riusciti a scongiurare il peggio.

In questi casi fondamentale è saper eseguire la cosiddetta manovra di Heimlich; una tecnica di primo soccorso per rimuovere un’ostruzione delle vie aeree che, se effettuata correttamente ai primi segnali d’allarme del soffocamento, salva la vita. I dati in Italia sono raccapriccianti: circa un centinaio di persone sono morte per tragedie di questo tipo e la metà di queste sono bimbi molto piccoli.