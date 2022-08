Tragedia a Bologna: Marco muore soffocato da un boccone di carne

Ascolta questo articolo

Un’intera città, quella di Bologna, è in lutto. Piange la scomparsa di un suo concittadino, il 41enne Marco De Vallier, morto soffocato da un boccone di carne che gli è andato di traverso mentre era a cena in una trattoria.

La notizia, diffusasi rapidamente, ha lasciato tutti senza parole, sconvolti per questo drammatico incidente che, in pochi attimi, ha stroncato la vita dell’uomo, trasformando un momento conviviale, di allegria e spensieratezza assieme agli amici, in tragico epilogo.

L’accaduto

I fatti sono accaduti domenica sera, intorno alle 22.00, e non hanno lasciato scampo all’uomo che, dopo aver mandato giù un boccone di carne ha iniziato ad avere difficoltà respiratorie. Il dramma si è consumato sotto gli occhi di tutti i clienti e del personale. Inutili i tentativi di salvargli la vita. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati, gli hanno estratto una parte di un grosso pezzo di carne che forse gli è andato di traverso o perché tagliato troppo grosso o perché ingerito troppo in fretta.

Essendo ipovedente, Marco aveva chiesto ai camerieri di servirgli la bistecca già tagliata e così è stato fatto ma, a causa di un terribile e spietato destino, il 41enne ha perso la vita sul pavimento del ristorante, davanti ai suoi amici, quelli con cui aveva deciso di trascorrere una serata spensierata e che, pur vedendolo in difficoltà, non hanno potuto far nulla per sottrarlo alla morte.

Ovviamente, il pm di turno, che vuole accertare con precisione le cause del decesso, ha disposto l’effettuazione dell‘esame autoptico, anche se il decesso sarebbe legato, ad una prima ricostruzione, a un’occlusione delle vie aeree. Solo nel 2021, a 64 anni, il padre della vittima, Massimo De Vallier, ex primo cittadino di Rocca Pietore, è deceduto per Covid. Ora c’è una madre e una moglie, Claudia, rimasta da sola, devastata dal dolore per la perdita, a pochi mesi di distanza, delle sue ragioni di vita; prima suo marito, poi suoi figlio. La vicenda ha gettato un’intera città nello sconforto e il personale del ristorante non riesce a darsi pace per quanto accaduto a questo povero giovane. Il profilo dello scomparso stato inondato di messaggi di cordoglio davvero molto toccanti e tutti lo ricordano con parole di stima e di profondo affetto.