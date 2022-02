Il giorno di San Valentino è, per antonomasia, la festa degli innamorati. Un crudele destino ha voluto che proprio ieri, 14 febbraio, a Treviglio, in provincia di Bergamo, un’anziana donna, l’85enne Erminia Dossi, venisse stroncata da un infarto sulla tomba del marito, Giacomo Bonacina, morto 40 anni fa, negli anni 80′.

Una storia d’amore che dura eternamente, oltre la morte terrena, un legame indissolubile il loro, dato che Erminia, da quando il marito era deceduto, andava ogni giorno a trovarlo al cimitero.

L’accaduto

Anche ieri Erminia, dopo aver pranzato, si è recata al cimitero di via Abate Crippa, per portare fiori e fare una visita al marito defunto ma qui è stata colta da un malore improvviso, molto probabilmente un infarto,stando ai primi accertamenti medici, che non le ha lasciato scampo.L’anziana è stata trovata senza vita, riversa sulla tomba del suo compagno defunto, da una donna in visita a un parente che ha subito chiamato telefonicamente uno dei due operatori cimiteriali.

I soccorritori dell’Azienda regionale emergenza urgenza, accorsi sul luogo della tragedia intorno alle 13:00, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Nel camposanto è intervenuta anche una pattuglia del locale commissariato di polizia per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Una storia d’amore come poche, quelle di Erminia e Giacomo, dal cui amore sono nati 7 figli. L’85enne, dopo il decesso del marito, si era persino trasferita in una zona di Treviglio, non troppo distante dal cimitero, in modo da poterlo andare a trovare quotidianamente.

Erminia aveva scelto un appartamento in un condominio in via Beato Angelico e ieri, nel giorno che celebra gli innamorati,non poteva certo far mancare un mazzo di fiori sulla lapide del consorte ma quella visita sulla tomba del marito le è stata fatale. Ora, per chi crede, i due coniugi si sono finalmente riuniti in Paradiso. Il funerale sarà celebrato mercoledì alle 10.30.