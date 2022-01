Tragedia in tarda mattinata a Bardonecchia, in Valsusa, dove un bimbo di 2 mesi ha perso la vita, probabilmente per un arresto cardiaco. Il piccolo si trovava con la madre e alcuni familiari a Campo Smith, nel pazziale dove partono gli impianti di risalite dell’Alta Valle di Susa.

Ad un tratto, mentre era nel passseggino, è stato colpito da malore e ha smesso di respirare. I genitori, che hanno assistito a questa terribile scena, hanno immediatamente chiamato i soccorsi ma per il neonato non c’è stato nulla da fare.

L’accaduto

Sul posto un elisoccorso del 118 e un’ambulanza medicalizzata con a bordo un anestesista rianimatore, oltre agli agenti di polizia del Commissariato di Bardonecchia. I medici hanno provato a rianimare il piccolo per oltre tre quarti d’ora con un massaggio cardiaco.”Siamo increduli e sconvolti”, ha detto il sindaco di Bardonecchia, Chiara Rossetti, ai microfoni del Tgr Piemonte, aggiugendo: “Ci stringiamo con tutto il cuore intorno alla famiglia del bambino”.

Ovviamente per stabilire le cause dell’improvviso malore e del conseguente decesso del piccolo, sarà necessaria l’effettuazione dell’autopsia. La vittima, di nazionalità italiana, si trovava in montagna per trascorrere qualche giorno di vacanza sulla neve quando, il suo cuore, ha smesso di battere. I soccorsi, giunti immediatamente sulle piste da sci innevate, non hanno potuto far altro che dichiarare in decesso. Non è ancora chiaro che cosa abbia avuto il bimbo e perché il suo cuore sia andato in arresto cardiaco e abbia smesso di battere.

Sul caso indaga la polizia che dovrà ricostruire gli ultimi istanti prima della tragedia. Il primo dramma di questo 2022 nel Torinese si è verificato stamattina a Bardonecchia e ora spetterà alle forze dell’ordine, al lavoro in queste ore, capire cosa sia accaduto a questo piccolo, sentitosi male mentre era nel passeggino a bordo pista, dove i genitori lo avevano portato, approfittando della bella giornata di sole.