Traffico in tempo reale: sciopero casellanti, maltempo e bollino rosso per il 25 e il 26 agosto

Anche per questa settimana sono previsti nuovi rientri in città, e anzi questi saranno proprio i giorni in cui la stragrande maggioranza degli italiani tornerà alla vita quotidiana. Per il rientro è già bollino rosso sulle autostrade e, come se non bastasse, ritorna l’incubo dello sciopero dei casellanti.

Secondo le statistiche, sono 7 italiani su 10 a rientrare dalle vacanze e ciò implicherà automaticamente un notevole traffico sul viaggio di ritorno. A fare da contorno al tutto ci penserà il maltempo.

Sciopero casellanti e rientro dalle vacanze: le condizioni attuali

Chi è in viaggio al momento è sicuramente alle prese con lo stress in quanto sono già iniziate le lunghe code. Lo sciopero dei casellanti comincia il 25 agosto dalle ore 10.00 alle 14.00 e dalle 18.00 alle 22.00. Le braccia resteranno incrociate anche fino alle ore 02.00 di lunedì 26 agosto. Oltre i casellanti, lo sciopero riguarda anche il personale tecnico che non lavorerà nelle prime 4 ore del proprio turno di lunedì.

Come già anticipato, inizieranno a verificarsi anche i fenomeni del maltempo. Soprattutto nei posti in prossimità delle montagne nelle prime ore del pomeriggio. La Sicilia sarà l’unica regione d’Italia a mantenere il bel tempo e le temperature più alte.

Per “scusarsi” dell’inconveniente e non provocare troppi disagi, Autostrade per l’Italia ha già provveduto ad intensificare l’attività del soccorso stradale oltre che dei veri e propri centri informazione sparsi lungo i tratti autostradali.

In uscita da ogni casello, inoltre, c’è la gestione dei flussi di traffico per tentare quanto più possibile di arginare i problemi legati a questi due giorni che saranno letteralmente di fuoco. Si tratta delle stesse misure preventive utilizzare il 4 e il 5 agosto per lo stesso tipo di sciopero e, anche all’epoca, non ci sono stati particolari problemi in termini di traffico autostradale.