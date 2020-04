Torino, uomo cerca di sfuggire al controllo della polizia sfrecciando a 140km/h su uno scooter, poi viene arrestato.

A Torino è iniziata una lunga fuga per la città di un folle, che si è conclusa fortunatamente senza feriti e con l’arresto del ragazzo a bordo del suo scooter. Oggi a Torino in via Bologna una pattuglia della polizia ha intercettato uno scooter che viaggiava a forte velocità.

La volante ha iniziato l’inseguimento dello scooter intimando l’alt davanti alla Croce Rossa. L’uomo ha ignorato la richiesta della polizia. Il motociclista non solo ha deciso di non fermarsi ma ha aumentato la velocità raggiungendo i 140 km orari.

Vista la reazione del motociclista è nato un inseguimento tra Corso Regio Parco e angolo via Rossetti, luogo in cui il motociclista ha rischiato di investire dei pedoni per poi proseguire la sua marcia contromano.

Nonostante le ripetute richieste di fermarsi l’uomo ha proseguito la sua fuga passando ripetutamente con il semaforo rosso e rischiando di schiantarsi contro le auto che incontrava ed effettuando uno zigzag con cui cambiava più volte corsia fino a infilarsi in Strada Settimo dove ha superato per l’ennesima volta il semaforo con il rosso per poi proseguire la sua corsa contromano costringendo le auto in transito in direzione opposta a brusche manovre per evitare l’impatto.

L’uomo, giunto in via Cuoco, ha rischiato per l’ennesima volta di investire un pedone. Sul ponte Amedeo VIII ha rallentato la sua marcia poiché ha trovato una pattuglia della polizia municipale che gli ostacolava la fuga. L’uomo, seguito dalla volante, non aveva nessuna intenzione di arrendersi. Il motociclista inizialmente ha tentato una manovra disperata che lo ha fatto cadere a terra e a questo punto ha provato a fuggire a piedi aggredendo anche i poliziotti che lo stavano braccando.

La sua fuga è terminata proprio lì dove è stato arrestato. Il motociclista è un 43enne italiano con precedenti penali alle spalle e che era alla guida dello scooter senza patente: lo scooter era inoltre privo di assicurazione.