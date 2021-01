Torino, un artigiano di 54 anni minaccia con un coltello la moglie davanti agli occhi della figlia di 7 anni.

A Moncalieri, un artigiano di 54 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aggressione e tentato omicidio nei confronti della moglie. Il fatto è accaduto nella notte tra domenica 3 gennaio e lunedì 4 gennaio 2020. I militari dell’arma dei Carabinieri sono intervenuti dopo aver ricevuto una richiesta di aiuto perché il 54enne minacciava la moglie, di 45 anni, con un coltello. L’aggressione fisica e verbale è avvenuta sotto gli occhi della figlia di 7 anni che era terrorizzata.

Dalle prime indagini effettuate sembra essere emerso che il litigio scaturito nell’abitazione ha portato ad un rischio per l’incolumità della moglie e probabilmente anche della bambina di 7 anni. L’aggressione sembra essere scaturita esattamente nel momento in cui l’artigiano è rientrato a casa. Dopo l’arresto l’uomo è stato sottoposto a dei test per verificare la presenza di sostante stupefacenti o altro, visto l’evidente stato di alterazione.

Dalle indagini è emerso che l’uomo al suo rientro a casa era in uno stato di forte alterazione dovuta ad un eccessivo consumo di alcol e di droga. Probabilmente proprio per questa sua condizione l’uomo ha provato a forzare la porta d’ingresso di casa invece di entrarvi in modo normale. La donna resasi conto dello stato di alterazione del marito ha immediatamente chiamato i carabinieri, avvisandolo di quanto stava accadendo in casa sua e della presenza della bambina di 7 anni. I carabinieri appreso quanto stesse accadendo sono intervenuti tempestivamente dirigendo una volante nell’abitazione della donna.

I Militari, una volta fatto ingresso nell’abitazione, hanno visto l’artigiano di 54 anni che discuteva e minacciava il cognato della 45enne che nel frattempo era intervenuto nel litigio tra i coniugi per cercare difendere la sorella. L’uomo temeva per la vita della sorella e voleva salvarle la vita ed inoltre voleva evitare un ulteriore trauma psicologico alla bambina di 7 anni che stava assistendo a tutto in un evidente stato stato di terrore.