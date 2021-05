Torino: uccisa dall’ex marito. La figlia: "Spero muoia da solo"

Le violenze verso le donne si perpetrano di giorno in giorno. Può capitare che, un uomo che non accetta la fine della relazione, si vendichi e decida di uccidere la moglie. Un fatto del genere è accaduto a Torino nella giornata di venerdì 7 maggio dove un uomo ha ucciso l’ex moglie sul pianerottolo di casa. Dure le parole della figlia nei suoi confronti che spera marcisca in galera da solo e senza nessuno accanto.

Il femminicidio avvenuto nella giornata di venerdì 7 maggio a Torino ha per protagonista una guardia giurata di 50 anni, ovvero Massimo Bianco che ha sparato e ucciso l’ex moglie Angela Dargenio sul pianerottolo di casa in quello che, secondo gli inquirenti, sarebbe un vero e proprio agguato ai danni della vittima.

La donna stava tornando a casa dopo aver fatto la spesa e l’ex marito l’aspettava davanti alle scale dell’appartamento dove non ci ha pensato neanche due volte a estrarre la pistola, sparandole e infliggendole cinque pallottole a distanza ravvicinata che sono stati fatali per la donna. I due si erano separati da alcuni mesi, ma l’uomo aveva continuato a vivere nello stesso palazzo per essere maggiormente vicino ai figli.

La coppia ha due figli: uno di 16 anni che vive con la madre e una figlia di 26 anni che convive con un compagno e ha un bimbo piccolo e vivono nello stesso stabilimento. Nella serata del 7 maggio, la figlia più grande è stata interrogata in questura dagli inquirenti e ha espresso parole molto dure nei confronti del padre.

Ai giornalisti, in attesa di informazioni fuori dalla questura, la giovane ha detto le seguenti parole in riferimento al padre: “Marcisca in prigione per il male che ha fatto, che muoia da solo. Se me lo avessero detto che sarebbe finita così non ci avrei mai creduto. Mi sembra di vivere un’altra vita”. La donna, anche in preda alla tragedia e alle emozioni subite, ha avuto un malore al punto che è giunta l’ambulanza.

Massimo Bianco, sottoposto a interrogatorio, ha sfogato tutta la sua rabbia nei confronti dell’ex moglie che aveva un altro uomo e ha parlato di problemi economici per i figli. Un uomo che ha espresso le sue idee in maniera confusionaria, al punto che è stato interrotto, da parte del suo avvocato, l’interrogatorio.