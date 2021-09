Una tragedia si è verificata nel pomeriggio di ieri a Torino, precisamente a Porta Palazzo, zona dove si svolge lo storico mercato cittadino. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, un cittadino marocchino di 65 anni è stato trovato esanime in strada. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni passanti, preoccupati per quanto stava accadendo. Sul posto si sono immediatamente recati gli agenti della Squadra Mobile insieme al personale del 118.

Quando i medici sono arrivati, però, per l’uomo non vi era più nulla da fare. Tutto è accaduto intorno alle ore 18:00. Sin da subito si è notato che l’uomo presentava vistose ferite sul corpo, in particolare due erano piuttosto evidenti. Gli uomini della Croce Verde di Villastellone hanno fatto di tutto per poterlo rianimare. La zona è stata transennata, questo in modo che gli inquirenti effettuassero tutti i rilievi del caso per ricostruire per bene l’accaduto. L’uomo sarebbe stato colpito con un coltello.

Indagini in corso

Tutto da ricostruire il movente del delitto. Da una prima, sommaria ricostruzione dei fatti, pare che il tutto sia scaturito da una lite tra la vittima e il presunto assassino, le cui generalità non sono state rese ancora note. L’omicidio sarebbe avvenuto davanti ad una panchina in pietra. Il killer avrebbe poi tentato di togliersi a sua volta la vita con lo stesso coltello utilizzato per colpire il 65enne.

Sono al vaglio degli inquirenti i filmati ripresi da una telecamera di videosorveglianza posta nelle immediate vicinanze. L’occhio elettronico, da quanto si apprende, avrebbe ripreso i momenti del delitto. Al momento il presunto assassino si trova in stato di arresto e piantonato in ospedale dalle forze dell’ordine.

Le indagini sono condotte dalla Polizia di Stato di Torino. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto accaduto nel capoluogo piemontese ieri pomeriggio. L’accaduto ha sconvolto la città di Torino e le persone che hanno assistito alla scena. Sul caso attendiamo quindi ulteriori riscontri investigativi.