La lite furibona, poi il dramma: lui, un giovane di 23 anni, accoltella lei, 21 anni, e poi credendo di averla uccisa tenta di uccidersi a sua volta con la varechina. Dramma nella serata di ieri a Caluso, piccolo paese del Canavese, in provincia di Torino, dove una giovane coppia di origine nigerina è ricoverata in gravissime condizioni. Entrambi rischiano la vita. Questi i fatti: intorno alle ore 21:30 i vicini di casa della coppia, che condividono un alloggio in una palazzina, udono delle urla. La giovane coppia litiga furiosamente. Ed è proprio al culmine dell’alterco che il 23enne si scaglia contro la compagna con un coltello.

Il giovane ha scagliato su di lei numerosi fendendi, tanto che la 21enne è caduta a terra in una pozza di sangue. I vicini hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, facendo intervenire sul posto i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno trovato la donna stesa sul pavimento, gravemente ferita ma ancora viva. A questo punto due ambulanze hanno trasportato i feriti in ospedale: le loro condizioni, da quanto si apprende, sarebbero critiche.

Tentato omicidio

Al momento l’uomo si trova piantonato in ospedale a Chivasso con l’accusa di tentato omicidio. Sul luogo del fatto di cronaca le forze dell’ordine hanno poi proceduto ad effettuare i rilievi del caso. Non è noto per quale motivo si sia scatenata la lite tra i due. Il giovane, inoltre, avrebbe ingerito direttamente la varechina.

La coppia condivide un alloggio in un condominio in via Martiri d’Italia. In queste ore stanno continuando gli accertamenti da parte degli inquirenti. Per motivi di privacy, ma anche per la delicatezza della vicenda, le generalità della coppia non sono state rese note. La notizia ha sconvolto la comunità di Caluso.

Nelle prossime ore si potranno sicuramente conoscere ulteriori dettagli su quanto avvenuto in provincia di Torino ieri sera. I sanitari potrebbero inoltre emettere a breve un altro bollettino medico circa le condizioni dei feriti, la loro prognosi rimane per il momento riservata. L’uomo ha colpito la giovane donna con un coltello da cucina.