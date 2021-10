La lezione di inglese forse non le piaceva per nulla, e per questo una studentessa di una scuola media di Leini, nel torinese, ha pensato di spruzzare dello spray al peperoncino in aria, andando così ad intossicare mezza classe, compresa anche una professoressa. La vicenda viene raccontata dal quotidiano locale Prima Il Canavese. La giovane frequenta la classe terza. Secondo quanto si apprende la ragazza ha condiviso la bravata con altri 3 compagni.

Sul posto sono dovuti intervenire i sanitari del 118, che hanno provveduto a prendere conto della situazione e tenere in osservazione i malcapitati. Dell’accaduto sono stati anche avvisati i carabinieri della locale stazione, che sono piombati nell’istituto scolastico chiedendo conto alla ragazza di quanto avvenuto, e perchè avesse con sè uno spray al peperoncino. Pare che quest’ultimo le fosse stato dato dai suoi genitori in modo da difendersi da eventuali malintenzionati.

Segnalazione in Procura

La giovane ha spiegato ai carabinieri di aver agito quasi per gioco, senza pensare alle conseguenze fisiche che poteva arrecare alle persone che si trovavano all’interno della classe. Lei e gli altri suoi tre amici sono stati segnalati alla Procura dei Minori. Si indaga sui motivi che hanno portato la giovane a compiere il gesto.

I giornali locali scrivono che volesse in un certo senso evitare la lezione di inglese, ma saranno i successivi accertamenti dei carabinieri comunque a stabilire esattamente quanto avvenuto. E tra l’altro pare non essere il primo caso del genere che si verifica in Piemonte in questi ultimi anni.

Nel 2018, 49 ragazzi finirono intossicati dopo che qualcuno spruzzò in aria dello spray al peperoncino nella palestra di una scuola: in quel momento nell’edificio si trovavano tre classi. Trentaquattro studenti furono addirittura portati in ospedale. Sul caso in questione accaduto a Leini non ci resta che attendere eventuali dettagli.