Una serata decisamente movimentata quella avvenuta presso un punto della catena di fast food McDonald’s di piazza Castello a Torino pochi giorni fa. Nella serata di giovedì 6 maggio il locale stava servendo regolarmente i clienti e preparando gli ordini per i vari rider, destinati alla consegna a domicilio a seguito di prenotazioni tramite app.

Il tutto si stava svolgendo nella norma, fino all’arrivo di un rider pakistano di 22 anni, che ha iniziato a spintonare i colleghi che erano in attesa dei propri ordini. Gli impiegati del fast food si sono accorti immediatamente dello stato alterato del giovane, che era chiaramente ubriaco, ed hanno richiesto alla compagnia di food delivery di mandare di un altro rider e chiamato la polizia.

Un gesto che ha scatenato la reazione aggressiva del 22enne. che ha iniziato a spintonare ed offendere i dipendenti del McDonald’s, i colleghi rider e persino i clienti che stavano consumando la cena, arrivando a far piangere dallo spavento una bambina presente nel locale per cenare con i genitori. Non contento, l’uomo ha iniziato a prendere a calci e pugni la porta del locale dopo che i dipendenti lo avevano chiuso fuori per paura della sua reazione violenta.

La situazione non è migliorata dopo l’arrivo degli agenti, chiamati dai lavoratori del fast food che si erano barricati dentro il locale, che hanno trovato l’uomo che stava ancora minacciando i clienti del McDonald’s. Il 22enne ha infatti aggredito anche i poliziotti, che lo hanno accompagnato nel commissariato Centro per gli accertamenti di rito.

Anche in commissariato il rider ha continuato il suo atteggiamento aggressivo, arrivando persino a mordere la mano di un poliziotto. Una serie di infrazioni che hanno portato alla fine allo scatto delle manette per il rider, che è stato arrestato con le accuse di violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale.