Quello che è avvenuto a Torino ha davvero dell’incredibile. Un giovane originario di Milano ha infatti violato la quarantena per andare a trovare la sua fidanzata nonostante fosse positivo al Covid-19. Sembrava tutto in regola, in quanto il ragazzo aveva regolarmente il Green Pass, che risultava attivo. Ai controlli non ha avuto problemi di sorta, anche perchè aveva contratto il Covid in forma lieve, per cui non aveva febbre o sintomi importanti. Il ragazzo aveva prenotato un hotel, e proprio da lì si è riusciti a scoprire che fosse positivo al Sars-CoV-2.

Quando dalla struttura ricettiva si sono accorti che si trattava di una persona posta a quarantena per Covid-19 immediatamente è stato lanciato l’allarme. Il ragazzo è tato così fermato dalla Polizia di Stato che lo ha accompagnato in una struttura protetta. Il viaggio per poter andare a trovare la sua fidanzata gli è costato a dir poco caro, in quanto il ragazzo è stato denunciato. A quanto pare il sistema di tracciamento del Green Pass non ha funzionato.

Problema in via di risoluzione

Non si sa se questa è la prima volta che accade una cosa del genere, e comunque pare si stia già lavorando a risolvere questo difetto tecnico che non è di poco conto. Se infatti una persona positiva al Covid-19 viola la quarantena accedendo alle attività mette in pericolo anche le altre persone, pur se queste sono dotate di Green Pass vaccinale.

Le generalità del ragazzo in questione non sono state rese note, questo per ovvi motivi di privacy. Si sa soltanto che aveva 28 anni. In gergo quando una applicazione, come quella del Green Pass ha un difetto, si dice che ha un “baco”. Molto probabilmente i contatti stretti del ragazzo adesso verranno sottoposti alle procedure di contact tracing.

Nelle prossime ore si potranno sicuramente conoscere ulteriori dettagli su quanto avvenuto a Torino e su questo episodio che è davvero eclatante. Nel frattempo la situazione Covid-19 in Italia continua a rimanere sotto stretto controllo, mentre aumentano le vaccinazioni, soprattutto riguardo alla somministrazione delle terze dosi.