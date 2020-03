Torino, operatrice denuncia con un video la carenza di igiene nell’ospedale e viene sospesa dal servizio

Cosa ne pensa l’autore

Daniela Marella - Non so quale sia stato il motivo reale del video, ne potrò realmente saperlo. Sicuramente una situazione gestita in questo modo non la trovo corretta, ma anzi rischiosa per tutti. E da quello che so non si dovrebbero mai fare uscire le divise dall'ospedale per evitare i contagi con virus o batteri, indipendentemente dall'attuale situazione di coronavirus.