Torino, muore dopo un trapianto di cuore. Donati i suoi polmoni per un doppio trapianto

Cosa ne pensa l’autore

Marta Lorenzon - Di notizie tristi e brutte durante la Vigilia e la notte di Natale sono state davvero molte, ecco perchè è giusto raccontare anche queste storie. Sono storie che parlano di speranza e di amore. C'è ancora speranza per questa umanità e per le persone, per questo non dobbiamo mai mollare ed essere sempre la parte migliore di noi. Un grazie speciale a tutti coloro che durante le feste sono lontani dalle loro famiglie per salvare delle vite.