Un incredibile intervento è stato effettuato il 4 febbraio sera all’ospedale Molinette di Torino, dove una giovane donna è stata fatta partorire, con un cesareo, durante un intrvento neurochirurgico in urgenza per un adenoma ipofisario sanguinante che le stava facendo perdere la vista.

Mamma e figlia sono salve. La piccola Beatrice, venuta a mondo con 2 chili e 185 grammi di peso, è stata affidata alle cure del neonatologo Mauro Vivalda, della Terapia Intensiva Neonatale, che ha valutato le sue ottime condizioni di salute, nonostante il parto avvenuto prematuramente, alla 35esima settimana, e l’anestesia generale cui era stata sottoposta la giovane mamma per affrontare gli interventi.

L’accaduto

La paziente, da qualche giorno, era ricoverata presso l’ospedale ginecologico Sant’Anna per un repentino calo della vista. Dall’effettuazione delle indagini radiologiche, è emersa la presenza di un piccolo tumore benigno nella scatola cranica che, sanguinando, andava a comprimere i nervi ottici.

La decisione di procedere contestualmente ai 2 interventi è stata presa da Francesco Zenga, neurochirurgo responsabile dela Struttura Chrirurgia del Basicranio e Ipofisaria del Dipartimento di Neuroscienze, e dalla professoressa Silvia Grottoli, specialista in Endocrinologia. La paziente è stata sottoposta prima al cesareo, e dopo la nascita della piccola Beatrice, l’intervento è proseguito con la rimozione del tumore sanguinante, tramite una tecnica mininvasiva endoscopica attraverso il naso.

Questo grandissimo risultato è stato reso possibile grazie al lavoro, in sinergia, di 5 Dipartimenti e 2 ospedali della Città della Salute di Torino, e grazie alla bravura e perfetta organizzazione di medici, ostetriche e personale infermieristico. Una bellissima storia a lieto fine in questo periodo difficile legato alla pandemia da Covid, per salvare la vita e la vista ad una giovane mamma e alla sua figlioletta che potrà finalmente non solo abbracciare ma anche vedere, dato che, se non fosse stata operata, la neo-mamma avrebbe rischiato la cecità.