Torino: matrimonio rovinato, invitato ubriaco si spoglia e arrivano i carabinieri

Il matrimonio dovrebbe essere il giorno più bello della vita, soprattutto per gli sposi che coronano il loro sogno di nozze e di una famiglia insieme. Un giorno importante anche per amici e familiari che festeggiano insieme la felicità di questa unione sperando che possa essere per sempre. Peccato che, a volte, le cose non vadano proprio così e possano esserci degli intoppi, proprio come è accaduto in provincia di Cuneo. Ecco come sono andati i fatti e cosa è accaduto.

Durante i festeggiamenti del matrimonio, mentre gli invitati stavano festeggiando e celebrando gli sposini, a Forte di Vinadio, una cittadina in provincia di Cuneo, giungono i carabinieri del luogo a interrompere il momento goliardico. Il fatto è avvenuto in Piemonte, in provincia di Cuneo, nella giornata di sabato 19 settembre.

In quel momento, nel giardino della location, gli invitati, insieme agli sposi, stavano banchettando al pranzo di nozze quando, all’improvviso, uno degli invitati, dal momento che ha esagerato con i bicchieri di vino, ha pensato bene di diventare il protagonista della giornata rovinando in questo modo l’aria goliardica e di festa che si stava respirando.

L’invitato, un amico degli sposi, ha cominciato a dare in escandescenze, comportandosi in un modo non del tutto appropriato per l’occasione. Infatti, ha deciso, sempre in preda ai fumi dell’alcool, di togliersi la giacca e la camicia dandosi alla pazza gioia e cominciando a lanciare di tutto contro gli invitati e gli sposi.

Tutti gli altri invitati sono accorsi per provare a frenare questa sua furia cieca, ma ogni tentativo è stato vano. Persino la sposa, ha tentato di calmarlo, dandogli un sonoro ceffone, ma non è servito. A quel punto, stanchi della situazione, si è deciso di contattare i carabinieri che sono immediatamente intervenuti anche se, purtroppo, la festa era già stata rovinata. L’uomo è stato denunciato.