Torino, marito prende a pugni la moglie che corre verso una pattuglia per salvarsi

Cosa ne pensa l’autore

Daniela Marella - Trovo assurdo che una persona denunciata per violenze domestiche venga rimessa costantemente in libertà con la sola richiesta di "non avvicinamento alla vittima". Se la donna non avesse avuto la forza di correre verso la volante e se la pattuglia non fosse stata nel posto giusto al momento giusto come sarebbe finita questa storia?