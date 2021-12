Torino, macchinista muore travolto dal treno che lo schiaccia

Cosa ne pensa l’autore

Simona Bernini - Un'altra tragedia, l'ennesima sul luogo del lavoro. Non se ne può più!! Non è possibile morire in questo modo sul luogo di lavoro senza la minima sicurezza e il rispetto delle vite umane. Bisognerà capire come sia stato possibile che il treno si sia mosso quando l'uomo stava effettuando le solite manovre che ormai conosce molto bene. Un abbraccio alla famiglia per questo tremendo lutto.