Torino, Ludo non dorme da 2 anni: tutta colpa del mal di pancia costante legato all’Asperger

Quella che sto per raccontarvi è la storia di un attore 27enne di Torino, conosciuto con il nome d’arte Ludo Richard. Il ragazzo è affetto da colite microscopica che si manifesta con un mal di pancia costante, perenne, che lo costringe, da 2 anni, a notti insonni, avanti e indietro da bagno.

Parliamo di un mal di pancia che ha da quando è nato, collegato alla Sindrome di Asperger, da cui è affetto. Una condizione, la sua, per cui ha dovuto rinunciare a lavori per parti in fiction e film, trasferendosi da Londra, in cui lavorava come attore, in Italia, nel 2018, quando le sue condizioni di salute sono peggiorate.

Il calvario di Ludo Richard

Il giovane attore ha voluto raccontare la sua storia a Fanpage, racchiudendo tutto il suo sconforto in queste parole: “Questa non è vita, mi batte il cuore, respiro, ma sono bloccato, intrappolato.Non posso andare avanti così, devo risolvere in qualche modo”.

Un senso di inquietudine, disperazione, il suo, senza che nessun medicinale abbia funzionato, dai farmaci veri e propri, agli integratori per la flora batterica. Ludo non riesce più a gestire la cosa sia a livello fisico che psicologico, non dorme da 2 anni e mezzo, da quando tutto si è aggravato, vivendo le sue lunghe notti insonni con le boccette di sonnifero a portata di mano e il bagno a due metri dal letto.

Una soluzione ci sarebbe, la colostomia, ossia la rimozione del colon,mettendo un sacchetto per le feci al suo posto,da svuotare periodicamente, anche se i medici, data la sua giovane età, sono contrari, trattandosi di un’operazione importante e definitiva. Intanto Ludo continua a cercare notizie, aiuto, un dottore che gli possa dare una mano perchè così non riesce ad andare avanti in quanto ogni dieta che ha provato, ogni medicinale che ciascun dottore gli ha chiesto di prendere, non ha funzionato.