Avevano deciso volontariamente di non vaccinarsi contro il Covid-19, e quando il coronavirus Sars-CoV-2 è arrivato nella loro famiglia non vi è stato nulla da fare. Quattro persone, membri dello stesso nucleo famigliare, sono decedute a poche settimane di distanza nel torinese. Originari di San Francesco al Campo, i quattro hanno contratto la malattia in modo piuttosto grave. A perdere la vita sono stati due anziani 90enni, un 42enne e il padre di quest’ultimo, di 69 anni.

Per primi sono deceduti i due anziani nel dicembre scorso, mentre all’inizio di questo mese è venuto a mancare il 42enne. Quest’ultimo, secondo quanto fanno sapere i medici dell’ospedale di Ciriè, dove queste persone erano ricoverate, avrebbe contratto la malattia in un modo talmente grave da stronacarlo. Una morta inaspettata, anche perchè l’uomo era molto attivo e praticava attività sportiva. Quando è morto il padre il 42enne era ricoverato nello stesso ospedale per Covid.

Una strage senza fine

Il 69enne è deceduto venerdì scorso proprio a causa delle complicazioni portate dal virus. I medici fanno sapere che il più giovane di loro, il 42enne appunto, non soffriva di patologie pregresse, per cui era una persona assolutamente sana. Per motivi di privacy preferiamo non rendere note le generalità delle persone decedute.

C’è però una unica sopravvisuta alla strage provocata dal Covid in questa famiglia: si tratta della moglie del 69enne che, nonostante sia finita anche’essa in rianimazione, ha superato il periodo critico. La signora, anch’essa non vaccinata, ha avuto una polmonite interstiziale. Il sindaco di San Francesco al Campo esprime cordoglio per questi suoi concittadini deceduti, informando che nessuno deve giudicare le singole scelte delle persone.

“Per noi è solo venuta a mancare una famiglia che faceva parte della nostra comunità” – così il primo cittadino in una nota stampa. La notizia del decesso di queste persone ha provocato sgomento nella cittadina piemontese. Il sindaco ha informato che ognuno si prende le responsabilità sulle scelte fatte.