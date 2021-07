Stava guidando la sua auto, quando all’improvviso ha avuto un malore ed è riuscita ad accostarsi. Da lì in poi ha perso i sensi perdendo la vita pochissimi istanti dopo. Così è morta una donna rumena di 62 anni, che di professione faceva la badante. La signora, prima di accostare, visto che si trovava al centro della carreggiata, è riuscita ad evitare incidenti. A nulla sono valsi i tentativi dei sanitari del 118 di salvarle la vita. Sul posto si è recata una volante del commissariato della Polizia di Stato di zona San Paolo. Il dramma s’è verificato in corso Racconigi.

Gli agenti hanno constatato quanto accaduto. L’ambulanza ha trasportato la donna ormai priva di vita nelle camere mortuarie dell’ospedale Maria Vittoria. Nel corso dei relativi accertamenti, gli agenti hanno constatato di come sette ore prima la donna avesse ricevuto una dose del vaccino anti Covid prodotto da AstraZeneca. Proprio per questo motivo la Procura ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Si deve stabilire, infatti, se la somministrazione del siero c’entri qualcosa con il decesso della signora.

Disposta autopsia

Sul caso indaga la pm della Procura della Repubblica di Torino, Chiara Canepa. Il magistrato ha disposto che sulla salma della vittima venga effettuata un’autopsia, il quale si svolgerà venerdì prossimo alla presenza del medico legale Clara Bioletti. La 62enne deceduta soffriva anche di patologie pregresse.

In particolare, il malore potrebbe essere compatibile proprio con i mali da cui era affetta la badante: tra questi figurava l’ipertensione. Per motivi di privacy le generalità della vittima non sono state rese note. Saranno adesso le indagini a chiarire che cosa sia realmente successo alla signora. Gli inquirenti hanno comunque ritenuto opportuno indagare perchè soltanto sette ore prima aveva ricevuto la somministrazione del siero.

Al momento, il siero prodotto da AstraZeneca è raccomandato soltanto per le persone over 60. Come è risaputo, tale vaccino non è più somministrato nelle fasce giovani della popolazione. Nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori dettagli su questa vicenda che sta facendo discutere l’opinione pubblica.