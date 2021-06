Torino, figlia salva la madre dalle violenze chiudendo il padre in balcone e facendolo arrestare

Le liti, le aggressioni in famiglia sono sempre di più e il periodo del lockdown ha portato molti ad approfittare di questa situazione. Sono moltissime le donne e, di conseguenza, i figli che subiscono e vivono situazioni aggressive in cui uno dei genitori subisce violenza. L’ultimo caso è avvenuto in provincia di Torino dove una mamma è stata salvata dal pronto intervento della figlia, stanca che la sua genitrice subisse abusi e violenze. Ecco la storia qui narrata.

Il fatto qui narrato ha sede a Nichelino, in provincia di Torino, dove di fronte all’ennesimo atto di violenza e di aggressione ai danni di sua madre da parte del padre, la figlia di 18 anni, stanca di questa situazione, ha preso coraggio, decidendo di salvare la madre. In seguito a quanto racconta la figlia, l’uomo, in un momento di ira, ha scaraventato il piatto addosso alla moglie urlando contro di lei.

La figlia, non riuscendo più a tollerare questa terribile situazione, ha deciso di prendere il coraggio a due mani. Ha liberato la madre dalle grinfie del padre, spingendolo in balcone e chiudendo la porta. A quel punto, ha contattato i Carabinieri per farlo arrestare. Non appena le forze dell’ordine sono giunte in casa, hanno trovato l’uomo seduto su una sedia in balcone che aveva tra le mani un martello con il quale avrebbe sfondato la porta finestra per entrare.

Il gesto molto coraggioso computo da questa figlia di 18 anni ha permesso di salvare la madre, ma anche se stessa dall’ennesima aggressione. In seguito a questo fatto, l’uomo, il padre della ragazza, è stato portato in caserma e condannato per il reato di maltrattamenti e violenza domestica. Da lì, è stato poi trasferito in carcere.

La moglie, la vittima di questa situazione, è stata medicata e ferita allo zigomo a seguito del lancio del piatto contro di lei. Il gesto della figlia ha messo fine ad anni di violenze e soprusi.