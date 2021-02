Una tragedia che arriva da Torino. Ha per protagonista una donna di 63 anni, deceduta a novembre 2016. La vittima è morta dopo essere stata curata per anni con una crema solare per una “verruca” che, in realtà, era un tumore.

Ora, a distanza di due anni e mezzo, il dermatologo del centro medico privato Cdc di Torino che l’aveva in cura, difeso dall’avvocato Isabella Nacci, è stato condannato a 8 mesi, con le attenuanti generiche, per omicidio colposo.

L’accaduto

La donna si era recata a visita, per la prima volta, il 30 maggio 2012, dopo aver notato uno strano neo sul braccio. Dalle carte processuali si legge che la diagnosi del dermatologo fu: “neo pigmentato braccio destro, nisura 4 mm, bordi regolari, colore omogeneo” con la prescrizione di una protezione antisolare senza ulteriori controlli.

Nel 2014 la signora si è ripresentata a controllo. Il neo era diventato più grande e le dava prurito. Quella volta la diagnosi fu di verruca seborroica della misura di 1 cm, rilevata, che talora provocava alla paziente prurito con tanto di scritta “lesione benigna, asportabile”. Anche in quel caso, il dermatologo raccomandava l’applicazione di una crema, senza la necessità di effettuare ulteriori controlli.

Nel 2015, però, quella “verruca” ha iniziato a sanguignare e la signora ha deciso di rivolgersi ad un altro specialista che dopo 5giorni dall’effettuazione della biopsia, ha comunicato alla povera donna la realtà dei fatti. Si trattava di un melanoma nodulare invasivo, infiltrato nel derma, che aveva portato a metastasi anche al cervello.

Per il medico legale chiamato dalla famiglia Roberto Testi, la ritardata diagnosi ha fatto scendere drammaticamente le possibilità di sopravvivenza. Se la diagnosi fosse stata fatta anche solo nel 2014, la donna avrebbe avuto elevate possibilità di sopravvivenza. La procura aveva chiesto per 2 volte l’archiviazione del caso, non evidenziando un legame diretto tra le visite dermatologiche e lo sviluppo del tumore ma i familiari della vittima, assistiti dall’avvocato Gian Maria Nicastro, si erano opposti e l’inchiesta era stata avocata dalla procura generale che aveva invece contestato al professore un errore commesso nel corso delle 2 visite, eseguite a distanza di 2 anni l’una dall’altra.