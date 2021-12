Assurda tragedia negli scorsi giorni in provincia di Torino, dove il 18enne Adrien Sandjo, calciatore che militava nel campionato di Promozione è improvvisamente deceduto in campo durante una partita a causa di un arresto cardiocircolatorio. Sono ancora tutte da chiarire le circostanze che hanno portato al dramma. Il giovane atleta si è improvvisamente accasciato al suolo mentre era lontano dall’azione di gioco. La partita era stata organizzata dalla Rappresentativa Piemonte-Valle d’Aosta Under 19.

Il giovane militava nella squadra del Cit Turin, dove era arrivato in prestito dal Bacigalupo. Adrien era uno sportivo, un atleta che da poco aveva coronato il suo sogno di giocare in Rappresentativa. Per la sua convocazione il 18enne era felicissimo. La notizia del suo decesso ha fatto restare sotto shock amici, famigliari e compagni di squadra. Il ragazzo non è morto subito. Dopo essere stato soccorso dal personale medico è stato trasportato all’ospedale “Molinette” di Torino.

Disperati tentativi di rianimazione

I compagni non potranno dimenticare mai la scena di Adrien che si accascia improvvisamente al suolo. Chi ha assistito alla scena racconta che il ragazzo ha provato a rialzarsi con un piccolo sussulto, ma non ce l’ha fatta. Adrien è rimasto lì a terra, circondato dai suoi compagni e dallo staff della squadra in lacrime.

Una volta giunto al Pronto Soccorso il ragazzo è stato sottoposto all’Ecmo, ovvero l’ossigenazione extracorporea. Grazie a questa manovra il cuore di Adrien stava battendo, ma poi le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate fino a quando i medici non hanno potuto far altro che constatarne l’avvenuto decesso. Un dolore anche per i sanitari che hanno soccorso e tentato di salvare la vita al 18enne.

Il dramma s’è verificato nella giornata del 22 dicembre, intorno alle 16:00 del pomeriggio. Sembrava una partitella come tante altre, poi all’improvviso il dramma. I medici hanno constatato la morte cerebrale di Adrien nel pomeriggio del 23 dicembre. Nei prossimi giorni si terranno i funerali dello sfortunato atleta.