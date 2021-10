Un femminicidio, l’ennesimo che accade nel nostro Paese, si è verificato nella notte appena trascorsa a Luserna San Giovanni, in provincia di Torino, dove una donna è stata uccisa in un bar. L’assassino sarebbe un 34enne di origine marocchina. Secondo quanto si apprende dai media locali e nazionali, l’uomo era seduto al tavolo con la vittima e altre due sue amiche, quando all’improvviso è scattata la follia omicida. Ha preso un coltello e ha colpito. L’allarme è scattato intorno all’1:30.

Una 44enne, la vittima, è morta quasi subito. Le altre sue due amiche sono rimaste ferite in modo non grave. Il dramma si è verificato all’interno del bar Primavera in Via I Maggio. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118, che hanno provveduto a trasportare le donne ferite presso l’ospedale più vicino, mentre per la 44enne non è stato possibile far altro che constatarne l’avvenuto decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pinerolo.

Uomo arrestato

I militari dell’Arma in queste ore hanno provveduto ad arrestare il responsabile del misfatto. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti. Sotto shock il personale del locale, che non si sarebbe mai aspettato che potesse accadere una cosa del genere. Non è dato sapere se l’omicidio sia avvenuto in presenza di altre persone.

Al momento sono pochi i particolari che si conoscono su questo terribile fatto di cronaca. Come già detto sono in corso le indagini per ricostruire quanto avvenuto. Sgomenta anche la piccola comunità di Luserna San Giovanni: la notizia del delitto si è sparsa in brevissimo tempo tra gli abitanti del posto.

Nelle prossime ore potranno sicuramente conoscersi ulteriori dettagli sulla vicenda. Non sono note ancora le generalità della vittima e dello stesso aggressore. Sul posto continueranno gli accertamenti da parte dei carabinieri. Non è purtroppo il primo episodio del genere che si verifica nel nostro Paese, dove ogni settimana moltissime donne sono vittime di femminicidi.