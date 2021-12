Una terribile tragedia si è verificata questa mattina a Torino, precisamente in via Genova, al civico 107. Da quanto si apprende, ma le informazioni sono ancora frammentarie, due gru sarebbero crollate su un palazzo di 6 piani travolgendo alcuni operai che stavano lavorando in un cantiere edile. Sarebbero due le persone decedute e altri due o tre operai sarebbero rimasti feriti, di cui uno in gravi condizioni è stato trasportato in gravi condizioni al Cto.

Una delle vittime, secondo quanto riferisce La Stampa, è un montatore dipendente di una ditta di Milano. Quest’ultimo pare stesse lavorando proprio su una delle gru. Sul posto sono state inviate 4 squadre dei Vigili del Fuoco, che stanno lavorando per rimuovere le due gru ed estrarre eventuali persone rimaste sotto l’intelaiatura. Il bilancio per adesso si intende provvisorio. Sono da chiarire le cause e la dinamica che hanno portato all’incidente.

Il crollo, coinvolti passanti

Da quanto si apprende era in corso di allestimento un cantiere della ditta Fiammengo, che doveva eseguire, a quanto pare dei lavori per il rifacimento della facciata per l’efficentamento energetico. I lavori per allestire il canitere erano cominciati alcuni giorni. Le due gru crollate avrebbero anche colpito alcuni passanti.

Di questi, alcuni sarebbero rimasti feriti e trasportati dalle ambulanze del 118 in ospedale. “Abbiamo sentito un forte boato, ci siamo affacciati sul balcone e abbiamo visto la gru stesa lungo la strada” – così ha raccontato all’Ansa un residente della zona. Impressionanti le immagini che giungono dal capoluogo piemontese.

Una residente a La Stampa ha spiegato che una delle gru “è caduta in parte sul mio palazzo, ero in pena quando l’hanno montata”. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su questa assurda tragedia avvenuta a Torino stamattina. Sul caso seguirano aggiornamenti da parte delle autorità. La strada è stata transennata.