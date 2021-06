Un episodio a dir poco incredibile si è verificato negli scorsi giorni a Torino, dove un motociclista è stato coinvolto in un incidente stradale con un’auto. Per lui, a quanto pare, non ci sono state grosse conseguenze, visto che ha pensato bene di darsela a gambe levate. Il motivo? Il possesso di droga, forse hashish. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, infatti, durante l’impatto con la vettura il giovane è caduto dalla moto. Nell’impatto la bustina con la droga si è riversata per strada.

A questo punto il motociclista, un giovane di 30 anni, ha raccolto immediatamente la bustina caduta. Il conducente della vettura, una donna, è scesa per sincerarsi delle sue condizioni. Ma il giovane, visto che la signora era intenzionata a chiamare le forze dell’ordine, ha deciso di parcheggiare la due ruote, togliere la targa e fuggire, rivolgendosi anche con tono minaccioso alla signora. La scena non è sfuggita all’automobilista, che ha chiamato le forze dell’ordine immediatamente, mentre altre persone sono riuscite a segnarsi il numero di targa della moticicletta consegnandolo alla polizia.

Giovane ricercato

Attualmente il 30enne è ricercato. Le forze di polizia sono riuscite ad identificarlo, ma lui, già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti penali a causa del possesso di droga, pare si sia reso irreperibile. Nell’impatto con la vettura il ragazzo ha perso anche le chiavi della moto, per questo ha deciso di parcheggiarla e darsi alla fuga. Sarebbe stato un condomino che abita in uno stabile vicino ad annotare la targa della due ruote.

A bordo della vettura viaggiavano una donne e le sue due figlie. Anche loro non avrebbero subito gravi conseguenze fisiche durante l’impatto con il motociclo. La scena, inoltre, è stata osservata anche da tante altre persone, che non hanno esitato a raccontare agli inquirenti come siano andati i fatti.

Nelle prossime ore non è escluso che il 30enne possa essere rintracciato dagli investigatori. Un episodio davvero surreale, che ha destato la curiosità degli abitanti di Torino. Per il momento non si conoscono ulteriori particolari circa la dinamica del sinistro. Durante l’incidente la motocicletta e la vettura sono rimaste danneggiate.