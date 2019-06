Torino, bimba di un anno muore investita dall’auto della mamma

Un dramma straziante quello accaduto nella mattinata di ieri, giovedì 20 giugno, vicino a Torino, dove ha perso la vita una bambina che avrebbe compiuto appena due anni a dicembre. A mettere fine alla sua brevissima vita, è stato un incidente ancora poco chiaro, che vede la madre della bambina alla guida dell’automobile che l’ha tragicamente ed accidentalmente investita.

Ci troviamo a Villarbasse, dove in via Don Rambaudo 4 si è consumata la terribile tragedia. La piccola si chiamava Emilia Pavel ed era conosciuta e amata da tutto il paese che parla ora dell’accaduto con le lacrime agli occhi ed incredulo che una vicenda tanto assurda sia accaduta a quella famiglia romena presente da anni a Villarbasse, ed integrata molto bene nel posto.

Le indagini sono ancora in corso per capire al meglio le dinamiche di quanto accaduto ma, stando alle testimonianze rilasciate fino ad ora, mamma Claudia stava facendo retromarcia con la sua Dacia Logan station wagon, quando la piccola Emilia è scappata al controllo della nonna che si trovava con lei sul vialetto di casa, ed è andata incontro all’automobile, finendo investita.

Inutili i soccorsi: Emilia è morta sul colpo probabilmente a causa di un trauma cranico, e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare il corpo della piccola dall’automobile. Sulla vittima è stata disposta l’autopsia per chiarire al meglio le cause della morte. Mentre l’automobile è stata sequestrata, la madre è ora indagata per omicidio colposo.

Paese intero in lutto

Poche parole arrivano dai concittadini della famiglia Pavel, parole di tristezza e di sgomento di fronte ad un fatto che non ha spiegazioni. “Siamo sconvolti“, ha affermato il sindaco di Villarbasse, parlando dei genitori e dell’intera famiglia come ben integrata in paese, a cui tutti sono molto vicini in questi momenti di dolore. Alcuni paesani parlano di Claudia come di una mamma molto attenta e premurosa, senza comprendere come sia possibile avvenire un tale incidente.