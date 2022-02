Tragedia a Torino, dove un bambino di 15 mesi è morto precipitando dall’ottavo piano di un palazzo mentre si trovava in casa dei nonni insieme alla nonna e la zia. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di giovedì 3 febbraio nel quartiere Barriera in un appartamento nei palazzi popolari di via Pacini 1, dove il bambino di origine marocchina trascorreva il tempo dai nonni mentre i genitori erano al lavoro.

Secondo quanto ricostruito, pare che Adam, questo il nome della giovanissima vittima, sia caduto da una finestra aperta in soggiorno. Pare che il bambino si sia arrampicato sul divano per raggiungere la finestra e che, inconsapevole del rischio che stava correndo, sia precipitato dall’ottavo piano, atterrando sul parcheggio dopo un volo di 20 metri e morendo sul colpo.

Nonostante l’intervento del 118 che ha inviato una ambulanza della Croce Verde di Villastellone e della polizia, per il bambino non c’è quindi stato niente da fare. Per non lasciare alcun dubbio sulla dinamica dell’incidente, sarà effettuata l’autopsia sul corpo, mentre le indagini saranno coordinate dal pm Laura Longo.

“Stavo rientrando da fare la spesa, ho sentito delle urla e mi hanno detto cos’era accaduto“, racconta una dei vicini di casa, aggiungendo: “Era un bellissimo bambino. Veniva lasciato dai nonni perché i genitori lavorano“. I carabinieri stanno interrogando in queste ore anche i vicini per fare luce sulla dinamica dell’incidente.

La madre del bambino è stata fotografata mentre si dispera vicino al luogo dove è morto il figlioletto, mentre alcuni parenti cercano di consolare il suo dolore. Pare che la zia e la nonna materna del bambino abbiano invece avuto un malore e che per loro sia stato necessario il ricovero presso l’ospedale San Giovanni Bosco. Le due donne, che si trovavano in casa con Adam al momento dell’incidente, saranno ascoltate il prima possibile dagli investigatori.