Una storia terribile, quella che vede protagonista una bellissima ragazza 21enne, Georgia Kaltsoun, studentessa di Lingue all’Università di Torino, originaria dell’isola di Lesbo… una ragazza che, in queste ore, sta lottando tra la vita e la morte alle Molinette, dove è stata ricoverata in gravissime condizioni.

Si, perchè Giorgia, domenica, è stata accoltellata in strada e lasciata riversa in una pozza di sangue dall’ex fidanzato Ketmir Kurtsmajkaj, 27 anni, albanese, iscritto al Politecnico.

Le minacce e i tentativi di uccidere Georgia

Vari i tentativi di far fuori Georgia,dettati dal fatto che il giovane non riusciva ad accettare che la ragazza avesse chiuso la loro storia, durata pochi mesi. Dai messaggi sulla posta privata di Instagram, con su scritto “Ti uccido”, alla paura generata in Georgia che, temendo ritorsioni sulla sua famiglia, non lo ha denunciato.

Il 16 febbraio la situazione si è ulteriormente aggravata:la ragazza lo ha incontrato in un appartamento nel quartiere torinese di San Salvario e lui le ha teso un agguato, cogliendola alle spalle con una siringa piena di veleno. Per fortuna lei è riuscita a scappare, promettendosi che lo avrebbe denunciato smaltita la paura. Ma non ce l’ha fatta e domenica pomeriggio, attorno alle 17, è accaduta una cosa atroce.

Durante un incontro in Largo Mancini, il 27enne, incurante dei passanti presenti, ha tirato fuori un coltello da cucina dai pantaloni e, dopo averla colpita con calci e pugni, l’ha trafitta profondamente all’addome, l’ha lasciata riversa in una pozza di sangue, si è lavato il sangue in una fontana e ha tentato la fuga.

Ovviamente la sua corsa è durata poco e l’aggressore è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile con l’accusa di tentato omicidio, mentre Georgia, trasportata d’urgenza all’ospedale le Molinette, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico di 6 ore e versa ancora in gravissime condizioni.