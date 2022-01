Un bambino di 10 anni contratto il Covid-19 ha avuto la necessità di ricovero per affrontare la malattia, purtroppo ha iniziato ad aggravarsi sempre più. I medici dell’ospedale di Mondovì (Cuneo) hanno visto aggravarsi sempre più la situazione medica al punto tale che hanno deciso di trasferitre il piccolo all’ospedale Regina Margherita di Torino per cercare di salvarlo. Giunto all’ospedale pediatrico torinese il piccolo è stato ricoverato in terapia intensiva ma purtroppo il 25 gennaio è morto.

Fonti mediche dell’ospedale torinese hanno dichiarato che il piccolo non era vaccinato contro il covid e che forse non era ancora stato immunizzato per problemi di salute ma un comunicato ufficiale dell’Ospedale Regina Margherita dichiara: “il piccolo non era affetto da nessuna grave malatti pregressa“.

Nella mattina del 24 gennaio il piccolo era stato trasferito dall’ospedale di Mondovì (Cuneo) in gravissime condizioni. Il piccolo era giunto in ospedale in stato di ipotermia con rabdomiolisi ed importanti dolori muscolari agli arti inferiori e con una sospetta miocardite causata dal virus. A Torino sono iniziate immeditamente le terapie contro il Covid giungendo fino alla dialisi.

Purtroppo tutti i tentativi di salvargli la vita sono stati inutili, dopo una notte sforzi, il bambino è morto alle 5.55 del 25 gennaio nella terapia intensiva dell’ospedale pediatrico torinese. Fonti sanitarie dichiarano che il piccolo non era stato vaccinato per precauzioni di salute e che tutta la famiglia era vaccinata.

Il piccolo aveva sofferto di “pregresse crisi epilettiche”, come dichiarato da Franca Fagioli direttrice del dipartimento di Patologia e Cura del Bambino nel ospedale torinese, ma non è chiaro se sono state una conseguenza dell’aggravarsi dell’infezione da Covid. Il bambino stava male da 3/4 giorni prima del ricovero a Mondovì. Nel ospedale riscontrata la gravità medica hanno deciso di trasferirlo a Torino. Dall’ospedale del capoluogo piemontese fanno sapere che non si sa quale variante abbia contratto ma dichiara che è stato trattato anche con cortisone ma non con anticorpi molecolari perchè “non hanno un indicazione nei trattamenti così tardivi”.

La Direzione Aziendale della Città della Salute, in cui opera l’ospedale Regina Margherita, “si stringe alla famiglia in questo momento di profondo dolore”. Il bambino viveva a Nucetto, piccolo comune in provincia di cuneo, che ora è sotto shock per la tragica notizia. L’unico ad aver commentato la notizia è stato il sindaco Enzo Dho che ha dichiarato a “La Stampa” “siamo una piccola comunità, è un dramma che ci tocca tutti!”.