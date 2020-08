Torino, 80enne si prendeva cura delle piante di marijuana del figlio. Le aveva raccontato che si trattava di luppolo

Spesso, quando si arriva ad una certa età, si è convinti di fare determinate cose e invece ci si ritrova coinvolti in alcune faccende, talvolta anche gravi, ignari della cosa. È quanto accaduto ad un’anziana donna di 80 anni, torinese, che coltivava piante di marijuana che le aveva affidato il figlio, convinta che si trattasse di piante di luppolo necessarie per poi produrre birra.

Quando gli agenti della squadra volante, a seguito di una segnalazione, sono giunti a casa della signora e le hanno chiesto un sopralluogo, l’anziana con nonchalance li ha fatti entrare mostrando loro ciò che effettivamente cercavano. L’80enne ha raccontato di essersi presa cura delle piante con dedizione e difatti il risultato è stato ottenuto: alcune hanno raggiunto l’altezza di 130 centimetri, mentre altre quella di un metro e mezzo.

Gli agenti di polizia si sono subito recati a casa del figlio, dove c’era anche la moglie, una giovane donna di 28 anni. All’interno dell’appartamento, le forze dell’ordine hanno rinvenuto altre piante di marijuana, 18 per la precisione. E non è tutto: dal sopralluogo degli agenti sono venuti fuori anche un barattolo contenente una sostanza vegetale, diversi semi e una lampada per la coltivazione indoor.

Ma il “bottino” non è finito qui. Nell’abitazione della coppia, i poliziotti hanno trovato alcuni proiettili inesplosi, di diverso calibro. Naturalmente per i coniugi è subito scattato l’arresto, accusati di coltivazione e detenzione illegale di piante di marijuana. È inoltre arrivata anche la denuncia in stato di libertà per possesso abusivo di armi.

L’anziana signora, piuttosto, non ha ovviamente subito ripercussioni. Lei si era solo limitata a prendersi cura delle piante che due settimane prima le aveva affidato il figlio, piante che erano necessarie per produrre birra, come le era stato raccontato, ma che invece erano tutt’altro. Quando gli agenti di polizia si sono ritrovati difronte alla disponibilità dell’80enne, sono anch’essi rimasti sorpresi.