Cosa ne pensa l’autore

Simona Bernini - La morte di questa 35enne apre l'ennesimo dibattito sul fine vita e il testamento biologico. Non oso immaginare lo strazio e la sofferenza della famiglia patita in questi duri anni in cui sperava che, prima o poi, Michela si sarebbe svegliata. Uno strazio per tutti. La vita non è stata generosa con questa donna che ha perso la vita troppo presto.